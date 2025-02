Un giovane di ventisette anni, Gianluca Volpe, è stato trovato morto in circostanze ancora da chiarire a Tenerife.

La notizia del decesso del giovane, residente a Tegoleto, un paese vicino ad Arezzo, avvenuto una settimana fa, è stata resa pubblica solo di recente attraverso il quotidiano La Nazione. Il Consolato di Arona ha informato i Carabinieri italiani dell'accaduto, agendo come intermediario tra le autorità spagnole e italiane.

Al momento, non è chiaro se saranno necessari ulteriori accertamenti ad Arezzo una volta informata la famiglia del giovane e intanto, per determinare le cause della morte, la magistratura spagnola ha ordinato l'autopsia sulla salma. Secondo i primi esami sul corpo, sembra che il decesso non sia stato violento, anche se al momento ogni ipotesi resta aperta e le indagini sono attualmente in corso.

Gianluca Volpe, nato a Napoli nel luglio del 1997, era partito per le Canarie alcuni giorni prima della sua morte. Non si dispone di ulteriori dettagli sul suo viaggio, né se si trattasse di una vacanza o di un viaggio di lavoro.