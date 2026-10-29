Nei primi istanti di vita di un neonato, la tempestività degli interventi e la preparazione del personale sanitario possono fare la differenza. Saper riconoscere un’emergenza, intervenire rapidamente e lavorare in modo coordinato è fondamentale per garantire la sicurezza dei piccoli pazienti, soprattutto di quelli nati prematuramente.

Con questo obiettivo si è svolta anche quest’anno, all’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, una nuova edizione del corso di rianimazione neonatale per esecutori della Società Italiana di Neonatologia (SIN), organizzato dalle istruttrici e dagli istruttori della Terapia Intensiva Neonatale e neonatologia (Tin) dell’Aou di Sassari, diretta dalla dottoressa Maria Antonia Cossu.

L’iniziativa ha coinvolto medici, specializzandi e infermieri delle strutture della Tin, del Nido, Ostetricia e delle Sale parto e Operatorie, con l’obiettivo di consolidare le competenze necessarie per affrontare le emergenze che possono verificarsi alla nascita.

Il percorso formativo ha alternato lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con particolare attenzione alla simulazione di situazioni di emergenza. Cuore del corso sono state le esercitazioni su manichini che riproducono neonati a termine e prematuri, attraverso scenari realistici nei quali i partecipanti hanno potuto mettere in pratica le manovre di ventilazione, le compressioni toraciche e le procedure per la somministrazione dei farmaci, imparando a gestire le diverse fasi della rianimazione in modo rapido, efficace e coordinato.

Le simulazioni rappresentano uno strumento fondamentale per migliorare non soltanto le abilità tecniche dei singoli professionisti, ma anche la comunicazione e il lavoro di squadra, elementi decisivi nelle situazioni in cui ogni secondo può essere prezioso.

«Da oltre vent’anni proponiamo questo corso, aggiornato periodicamente secondo le linee guida internazionali a tutto il personale coinvolto nell’assistenza e nella cura del neonato – spiega Maria Chiara Mannazzu, responsabile scientifica del corso e del Nido dell’Aou –. Il nostro obiettivo è fornire a tutti gli operatori competenze pratiche condivise, da applicare tempestivamente nelle situazioni di emergenza. La formazione continua e le simulazioni ci permettono di migliorare gli standard assistenziali e di garantire ai nostri piccoli pazienti interventi immediati, appropriati e coordinati. È un investimento fondamentale nella sicurezza e nella qualità delle cure neonatali».

L’iniziativa conferma l’attenzione dell’Aou di Sassari verso la formazione continua dei professionisti sanitari e il miglioramento della qualità dell’assistenza, attraverso percorsi che integrano aggiornamento scientifico, esercitazioni pratiche e collaborazione multidisciplinare.

Perché essere preparati ad affrontare un’emergenza neonatale significa offrire a ogni bambino, fin dai suoi primi respiri, le migliori opportunità di cura e di vita.