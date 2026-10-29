Incendio nella notte a Serdiana, dove le fiamme hanno interessato un’abitazione in via Garibaldi. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere il rogo e impedire che si estendesse al resto della struttura.

L’allarme è scattato dopo alcune segnalazioni giunte alla sala operativa del Comando provinciale di Cagliari. Sul posto è intervenuta una squadra dalla sede centrale dei vigili del fuoco, supportata da un’autobotte per garantire l’approvvigionamento idrico necessario alle operazioni.

Le fiamme avevano coinvolto diversi suppellettili, con il rischio di raggiungere altre parti dell’abitazione. Gli uomini del 115 sono riusciti a spegnere l’incendio e a scongiurare conseguenze più gravi.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori non c’erano persone all’interno dell’edificio. Non si registrano, quindi, feriti né persone coinvolte.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare le probabili cause del rogo.