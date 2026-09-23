Sarà una sfida a due a decidere il prossimo rettore dell'Università degli Studi di Sassari. Dopo il secondo turno delle votazioni, nessuno dei candidati ha raggiunto la soglia necessaria per l'elezione e il nome del nuovo rettore uscirà quindi dal ballottaggio in programma lunedì 28 settembre.

A contendersi la guida dell'ateneo saranno Francesco Morandi e Omar Chessa, rispettivamente primo e secondo classificato nella votazione odierna. Morandi ha ottenuto 267 voti, mentre Chessa si è fermato a 227. Terzo Sergio Uzzau, con 194 preferenze.

La partecipazione al secondo turno ha raggiunto il 91,34% degli aventi diritto. Anche questa volta il quorum richiesto per l'elezione, fissato nella maggioranza assoluta delle preferenze, pari a 357 voti, non è stato raggiunto.

Rispetto alla prima tornata, la competizione si è presentata con un candidato in meno. Giorgio Pintore, arrivato ultimo due giorni fa con 36 voti, aveva infatti ritirato la propria candidatura.

Ora sarà dunque il ballottaggio a stabilire chi guiderà l'Università di Sassari. L'appuntamento è fissato per lunedì 28 settembre e si voterà ancora una volta esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata e protetta. In questa fase sarà sufficiente ottenere la maggioranza semplice delle preferenze.