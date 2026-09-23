Sarebbero stati sorpresi mentre cercavano di portare via alcune grondaie in rame da una scuola dell'infanzia di Selargius. A finire in arresto sono stati due giovani cagliaritani di 28 e 24 anni, bloccati dai Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena.

A far scattare l'intervento dei militari è stata una segnalazione arrivata al 112, che indicava la presenza di movimenti sospetti nei pressi dell'asilo nido “Le Farfalle”.

Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, i due giovani, secondo quanto riferito, erano ancora nei pressi dell'edificio e avevano appena smontato e asportato tre grondaie, tentando di portarle via. L'intervento ha quindi permesso di bloccarli in flagranza.

Per entrambi è scattato l'arresto con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati accompagnati nelle rispettive abitazioni, dove sono rimasti agli arresti domiciliari.

Nel corso del rito direttissimo, l'arresto è stato convalidato.