Un elemento di congiunzione per l'alleanza di Centrodestra oppure un punto di rottura per la Maggioranza di governo? Il rebus sul futuro della coalzione capitanata da Meloni, Salvini e Tajani passa anche dalle mosse di Roberto Vannacci, che col brusco addio alla Lega e la creazione del suo partito Futuro Nazionale ha scatenato un mini terremoto fra le file del Governo.

Lo strappo

Il malumore di Salvini è apparso sin da subito palpabile: il leader del Carroccio che si è sentito tradito dallo stesso uomo che aveva nominato come suo vice alla guida del partito. Molto più che scaramucce: i toni non sembrano essere mai stati distesi da quando Vannacci ha deciso di andare per la sua strada, e non pare così ovvio il fatto che l'ex generale in vista delle elezioni imminenti possa correre insieme agli storici alleati.

Forse non si può ancora parlare di gelo, ma certo è che il clima attorno a Vannacci si è raffreddato, e non poco. "Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti, ma non l'ho ricevuta", ha commentato qualche giorno fa Vannacci, incalzato dai giornalisti. Ad alimentare polemiche e chiacchiericci vi è anche la comunicazione del segretario di Futuro Nazionale, che dalle pagine del partito ha condiviso, nelle scorse ore, un video rivolto proprio a Meloni e compagni.

Frecciata al Centrodestra

Una clip ironica ma senz'altro pungente: Vannacci, con indosso una polo dei quattro mori, cammina sollevando un ombrello, una voce fuori campo domanda: "Ma perché cammini così?", lui replica: "Perché così il Centrodestra che mi insegue mi vede meglio".

Il riferimento è ad alcune iniziative messe in atto dal Governo, come si evince dalla didascalia, quasi a rivendicare il primato sulle idee portate avanti dalla premier: "Bene l'eliminazione del bollo auto che era già nel nostro programma", così come "il tetto degli stranieri in classe, che faceva parte della risoluzione di Futuro Nazionale contro l'islamizzazione delle scuole". "Ora - conclude - mi faccio vedere meglio, così non vi perdete nel tentativo di inseguirmi".

Sotto il post dell'ex militare non sono mancate le polemiche: la maggior parte degli utenti ha espresso malcontento, mostrando poco apprezzamento verso un modo di comunicare divisivo e "poco professionale". I sostenitori spingono per un dialogo fra le parti, mentre aleggia il timore che una divisione interna possa spianare la strada all'opposizione in vista delle Elezioni Politiche 2027.