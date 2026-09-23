Proseguono i disagi legati alla rete idrica nel nord Sardegna, con Sassari, Sorso e Stintino ancora alle prese con interruzioni e riduzioni dell'erogazione. La situazione, iniziata venerdì 18 settembre con i lavori urgenti sull'acquedotto Coghinas 2, si è aggravata a causa di un nuovo guasto.

L'Ente acque della Sardegna ha infatti comunicato ad Abbanoa la rottura di un altro tratto della condotta che trasporta l'acqua grezza verso i potabilizzatori di Truncu Reale e Monte Agnese. Il problema è stato individuato nel territorio di Castelsardo e per consentire l'intervento di riparazione sarà necessario sospendere per 24 ore la fornitura di acqua grezza.

Abbanoa, in coordinamento con le amministrazioni comunali interessate, ha predisposto un piano per gestire le risorse disponibili e permettere ai serbatoi cittadini di recuperare gradualmente i livelli. Gli orari delle interruzioni varieranno a seconda delle zone.

A Sassari, nei quartieri di Li Punti, Predda Niedda, Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna, l'erogazione sarà sospesa dalle 18 di oggi alle 8 di domani e successivamente dalle 15 di domani alle 8 di venerdì.

Nei quartieri di Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari, lo stop è invece previsto dalle 20 alle 8 della mattina successiva, sia questa sera sia domani, giovedì 24 settembre.

Nella Nurra di Sassari, in particolare nelle località La Corte, Palmadula, Argentiera, La Pedraia e Biancareddu, l'interruzione scatterà dalle 12 di domani fino alle 11 del giorno successivo.

A Sorso, il centro abitato sarà alimentato dall'acquedotto Bidighinzu. Disagi sono invece previsti a Platamona e nell'agro, dove l'erogazione sarà interrotta dalle 12 di domani alle 11 di venerdì.

Situazione analoga a Stintino: nel centro l'acqua sarà sospesa dalle 15 di domani alle 11 del giorno successivo, mentre nella zona turistica di Capo Falcone, a Pozzo San Nicola e nell'agro lo stop scatterà dalle 12 di domani fino alle 11 della mattina successiva.

Non sono invece previste interruzioni a Porto Torres, che sarà alimentata dai pozzi di Li Pidriazzi, né ad Alghero, dove il potabilizzatore di Monte Agnese riceverà acqua dalla Traversa La Crucca.

Abbanoa precisa infine che gli orari indicati per il ripristino potrebbero subire variazioni di circa 2-3 ore, soprattutto per le utenze situate ai piani più alti degli edifici o servite dalle parti terminali della rete.