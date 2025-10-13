Paura all’alba a Quartu Sant’Elena, dove intorno alle 5 del mattino due auto parcheggiate in via Oslo sono state avvolte dalle fiamme. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari. L’incendio, partito da una delle vetture, si è rapidamente esteso a un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

I pompieri, arrivati con due mezzi, hanno circoscritto l’area, spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme alle strutture adiacenti, precisano dal Comando. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo, mentre non si registrano persone coinvolte.