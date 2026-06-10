A Sassari le famiglie sono in aumento, ma diventano sempre più piccole. È quanto emerge dal rapporto demografico aggiornato al 2025 e pubblicato sul sito del Comune, elaborato sulla base dei dati degli archivi di anagrafe e stato civile.

Al 31 dicembre dello scorso anno i nuclei familiari registrati erano 61.091, con un incremento di 309 unità rispetto al 2021. Parallelamente, però, si riduce il numero medio di componenti per famiglia, passato da 2,04 a 2 persone.

A trainare questa tendenza sono soprattutto le famiglie composte da un solo individuo, che raggiungono quota 28.204 e rappresentano il 46,2% del totale. In lieve crescita anche i nuclei con due componenti, mentre diminuiscono quelli formati da tre o più persone.

Tra le famiglie unipersonali spiccano quelle costituite da persone con almeno 80 anni: sono oltre 3.500, delle quali 2.702 fanno riferimento a donne. Nei nuclei composti da due persone prevale la formula marito-moglie, ma risulta significativa anche la quota delle famiglie formate da un genitore e un figlio, pari al 36,4%.

Il rapporto evidenzia inoltre l'aumento delle coppie non sposate con un figlio all'interno dei nuclei da tre componenti. Nel 2021 erano 880, mentre nel 2025 sono salite a 1.092.

Tra le famiglie più numerose continua invece a ridursi il numero di quelle composte da due genitori e tre figli minori: erano 283 quattro anni fa e sono scese a 197 nel 2025, su un totale di 1.078 nuclei da cinque componenti.