Il volo Ryanair FR5290 da Milano Malpensa a Cagliari, con partenza prevista alle 6:30 di questa mattina, 5 novembre, risulta ancora fermo, dopo oltre tre ore e mezza di attesa. A riferire quanto starebbe accadendo a bordo è un passeggero, che ha raccontato di possibili ripetuti problemi ai motori dell'aereo.

Secondo la sua ricostruzione, i passeggeri sarebbero stati fatti sbarcare una prima volta alle 7:30. Successivamente, intorno alle 10, sarebbero stati nuovamente imbarcati sullo stesso velivolo, dopo che i tecnici sarebbero intervenuti per risolvere il problema. Una volta riprese le procedure, però, l'inconveniente si sarebbe ripresentato, rendendo necessario un nuovo intervento degli ingegneri.

Alle 10 passate, stando ancora al resoconto del passeggero, il comandante starebbe tentando ripetutamente di riavviare il motore, senza riuscirci. Nonostante la situazione, ai viaggiatori non sarebbe consentito scendere nuovamente dal velivolo. Anche una passeggera che avrebbe chiesto di lasciare il mezzo non sarebbe stata autorizzata a farlo.

Il collegamento con il capoluogo sardo, dunque, non sarebbe ancora riuscito a decollare, mentre a bordo proseguirebbero le verifiche tecniche.