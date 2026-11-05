Dal primo pomeriggio i Vigili del fuoco del Comando di Sassari sono impegnati per il maltempo che ha colpito le coste del nord est della Sardegna.

Le squadre dei Vigili del fuoco di Olbia e Arzachena sono impegnate rispettivamente nei territori di Golfo Aranci ed Arzachena per allagamenti causati dalle forti piogge. A Golfo Aranci sono presenti anche i Sommozzatori del Comando che, oltre ad aiutare automobilisti in difficoltà nelle strade allagate, hanno trasportato un anziano ultracentenario dal piano terra ai piani superiori di una casa di riposo.

Continuano le attivatà di prosciugamento di strade, abitazioni private e attività produttive sia a Golfo Aranci che nella zona costiera di Porto Cervo, ad Arzachena.