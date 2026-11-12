La Segreteria Generale del SINAPPE, Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria, ha inviato una lettera formale al Presidente del Consiglio Regionale Piero Comandini e all’Assessore regionale al Lavoro Desirè Alma Manca per chiedere una rettifica pubblica.

Motivo della protesta: l’uso del termine «guardie carcerarie» durante la presentazione di un’iniziativa regionale destinata a promuovere, attraverso i Centri per l’Impiego, le opportunità di lavoro nei corpi di Polizia Penitenziaria.

Nella nota, protocollata il 11 novembre 2026 e firmata dal Segretario Generale Roberto Santini, il sindacato apprezza l’intento di avvicinare i giovani alle procedure concorsuali, ma rileva con chiarezza l’inappropriatezza della terminologia utilizzata. «Non si tratta di una questione meramente lessicale – si legge nella lettera – ma di riconoscere e rispettare l’identità istituzionale di un Corpo di polizia dello Stato».

Il SINAPPE sottolinea che la Polizia Penitenziaria è una Forza di polizia a tutti gli effetti: garantisce ordine e sicurezza negli istituti penitenziari, concorre alla sicurezza pubblica, svolge funzioni di polizia giudiziaria e partecipa alla realizzazione delle finalità costituzionali della pena. Ridurla alla vecchia definizione di «guardie carcerarie» – espressione da tempo superata nel linguaggio istituzionale – rischia di sminuire professionalità, competenze e responsabilità degli operatori.

«Se l’obiettivo è favorire il reclutamento e promuovere una corretta informazione – prosegue la nota – appare contraddittorio accompagnare questa attività con una terminologia che non restituisce la reale identità del Corpo».

Il sindacato chiede quindi una «puntuale rettifica terminologica» e invita la Regione a utilizzare d’ora in avanti esclusivamente la denominazione ufficiale nelle comunicazioni istituzionali e nelle attività di orientamento.

La lettera è stata inviata anche al Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di Cagliari e alla Segreteria Regionale del sindacato. Nessuna vena polemica, precisa Santini, ma la richiesta chiara di restituire dignità e correttezza istituzionale a una professione che merita di essere presentata per quello che è.