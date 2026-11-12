Partecipava a una battuta di caccia al cinghiale privo di licenza e, alla vista dei controlli, ha cercato di nascondere il fucile tra la vegetazione. L'episodio è avvenuto domenica 8 novembre nelle campagne di Santa Teresa Gallura, dove gli agenti della Stazione Forestale di Palau hanno sequestrato un fucile calibro 12 e ritirato in via cautelare altre cinque armi detenute dall'uomo.

Insospettiti dall'atteggiamento del cacciatore, apparentemente disarmato durante la battuta, i forestali hanno ispezionato l'area circostante trovando il fucile occultato tra i cespugli. L'uomo ne ha ammesso la proprietà, confermando il tentativo di eludere la verifica; oltre alla denuncia e alla convalida del sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, sono stati ritirati il libretto personale, quattro fucili e una pistola custoditi nella sua abitazione.