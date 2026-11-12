Ventitre milioni di euro per sostenere le imprese del trasporto merci e della logistica colpite dall'aumento dei costi dei carburanti. La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore della Programmazione e del Bilancio Giuseppe Meloni, due delibere che definiscono i criteri e le modalità di attuazione delle misure previste dalla legge regionale 20 del 2026.

Il primo intervento mette a disposizione 20 milioni di euro in contributi a fondo perduto per le imprese del trasporto stradale e marittimo per conto terzi, compresi i servizi combinati strada-mare. Le risorse serviranno a compensare i maggiori costi sostenuti per il carburante nel 2026. Altri tre milioni sono destinati a un credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto merci e della logistica, utilizzabile in compensazione fiscale.

Le due misure rientrano in uno stanziamento regionale complessivo di 60 milioni di euro per i settori maggiormente colpiti dall'aumento dei costi di carburanti e fertilizzanti legato alla crisi in Medio Oriente. Con le delibere la Giunta ha definito il quadro generale degli interventi: requisiti, condizioni di accesso e modalità per presentare le domande saranno precisati nei successivi avvisi pubblici.

"La Sardegna affronta ogni giorno costi di trasporto che incidono sull'attività delle imprese e sulla competitività del nostro sistema produttivo - dichiara Meloni -. Alla condizione strutturale di insularità si aggiungono gli effetti dell'aumento dei prezzi dei carburanti, legato anche alle crisi internazionali, che hanno reso ancora più onerosa la movimentazione delle merci". "Con queste due delibere compiamo un passaggio fondamentale per rendere disponibili i 23 milioni di euro previsti dalla legge regionale, dando seguito agli impegni assunti con la Variazione di bilancio. Abbiamo scelto di destinare risorse specifiche al settore e di intervenire anche attraverso la fiscalità regionale, per alleggerire i costi che gravano sulle imprese e sostenere chi garantisce i collegamenti e il funzionamento delle attività economiche della nostra Isola", conclude il vice presidente della giunta.