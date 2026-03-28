Come annunciato nei giorni scorsi, alcune organizzazioni algheresi (Alghero per Gaza, Asce, Alghero antifascista, Dignitat, Circolo Micromeria) promuovono un presidio in occasione della Settimana Santa “per ricordare il genocidio ancora in atto a Gaza, la pulizia etnica in tutta la Palestina occupata e in Libano, la guerra scatenata da Israele e USA contro l'Iran e contro il diritto internazionale”.

“Nel momento in cui la città di Alghero vive uno dei suoi momenti identitari più importanti, si vuole dare un segnale di partecipazione alla mobilitazione globale contro l'indifferenza e la normalizzazione dei crimini israeliani. Si vuole anche ribadire l'impegno e la presenza della società civile nonostante il silenzo delle istituzioni” spiegano gli organizzatori.

La manifestazione si terrà tutti i giorni dal 29 marzo al 6 aprile in Largo San Francesco dalle ore 18 alle 21. Le organizzazioni invitano tutta la cittadinanza a partecipare con bandiere della Palestina, cartelli, striscioni, luci. Si raccoglieranno offerte a favore di Gazzella OdV, attiva a Gaza nella distribuzione di beni di prima necessità e nel mantenimento di scuole tenda per l’infanzia e la scuola primaria.

Venerdì 3 aprile ci sarà spazio per gli interventi al microfono, con la partecipazione delle organizzazioni sassaresi Ponti non muri, gruppo locale Emergency, Comitato no alla guerra e A Foras. Aderiscono inoltre: Lo Teatrì, Orcu marì, ANPI sez. di Alghero "Marisa Musu".