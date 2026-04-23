Poste Italiane ha presentato il suo piano per l'installazione gratuita di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici, in collaborazione con le istituzioni locali. Questa iniziativa è stata annunciata durante un incontro online a Sassari, che ha visto la partecipazione del sindaco della Città Metropolitana di Sassari, Giuseppe Mascia, del Capo di Gabinetto Gianfranco Ganau e di vari consiglieri metropolitani.

Il progetto prevede l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, interamente a carico di Poste Italiane e senza alcun costo per le amministrazioni coinvolte. Questa iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile ed è parte integrante di "Polis", un progetto dell'azienda dedicato a sostenere lo sviluppo economico, sociale e territoriale e ad affrontare la questione del divario digitale nei comuni con meno di 15mila abitanti.

Attualmente, sono già state posizionate 23 colonnine in 18 comuni della Città Metropolitana di Sassari, offrendo un totale di 46 punti di ricarica, alcuni dei quali già operativi.

Durante l'incontro, i rappresentanti di Poste Italiane hanno anche esaminato i risultati ottenuti grazie al progetto "Polis" sul territorio provinciale. Attualmente, 66 uffici postali offrono servizi come la richiesta del passaporto elettronico e dei certificati anagrafici e civili, insieme a tre certificati Inps. Inoltre, sono stati completati interventi di ristrutturazione in 50 sedi.

Infine, è stato presentato l'ampio ventaglio di Servizi di Tesoreria e Prodotti Digitali per la PA offerti da Poste Italiane a comuni ed enti locali, tra cui la gestione di incassi, pagamenti e la rendicontazione telematica.

A margine dell’incontro Giuseppe Mascia ha dichiarato: “L’incontro con Poste Italiane nell’ambito del Progetto Polis è un’opportunità concreta per costruire un sistema di servizi più vicino ai cittadini e alle comunità del territorio della Città Metropolitana di Sassari. In questa prospettiva, la collaborazione istituzionale si traduce nelle azioni tangibili proposte dal progetto. Come Città Metropolitana di Sassari, seguiamo con attenzione questo sviluppo progettuale, ascoltando i bisogni delle Amministrazioni locali e traducendoli in programmazione efficace, perché lo sviluppo passa dalla capacità di connettere innovazione, servizi e qualità della vita. In tal senso, il progetto Polis va in questa direzione”.

Poste Italiane ha attivato la casella e-mail piccolicomuni@posteitaliane.it che può essere utilizzata dalle amministrazioni locali che intendono richiedere, senza alcun onere, l’installazione delle colonnine di ricarica.