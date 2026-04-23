Pensava di passare inosservato tra le corsie, riempiendo lo zaino con prodotti per la cura della persona, ma il suo piano è fallito a un passo dall'uscita del negozio. Un giovane di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari con l’accusa di tentato furto aggravato all’interno di un esercizio commerciale di viale Monastir.

Tutto è iniziato quando il titolare dell’attività, insospettito dai movimenti del ragazzo tra gli scaffali, ha deciso di non perdere d'occhio il cliente. Osservandolo con attenzione, l’esercente si è accorto che il giovane stava occultando diversi articoli all’interno di uno zaino, decidendo così di allertare immediatamente il 112. Una pattuglia è arrivata sul posto proprio mentre il ventisettenne, già noto alle Forze di Polizia, cercava di allontanarsi rapidamente dall'esercizio.

Una volta bloccato, la perquisizione effettuata dai Carabinieri ha confermato i sospetti del titolare. All'interno dello zaino sono stati infatti rinvenuti numerosi prodotti destinati all’igiene e alla cura personale per un valore commerciale complessivo stimato in alcune centinaia di euro. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, chiudendo la vicenda senza ulteriori danni per l'attività commerciale.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di tentato furto aggravato. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato accompagnato presso il proprio domicilio e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo fissato per la mattinata odierna.