La signora Giuseppina Tessuti ha celebrato il suo centesimo compleanno martedì scorso ad Alghero.

Nata il 21 aprile 1926, ha festeggiato questa speciale occasione circondata dai suoi familiari e dal personale della casa di riposo di Fertilia, dove attualmente risiede. Il sindaco Raimondo Cacciotto, insieme al presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, le hanno augurato buon compleanno con un omaggio floreale e una pergamena.

Giuseppina, trasferitasi ad Alghero dagli anni '60 proveniente da Burgos, ha dedicato la sua vita all'insegnamento in città e nei paesi limitrofi fino al momento del pensionamento. Numerosi ex alunni le hanno inviato affettuosi auguri per il compleanno. Alla celebrazione erano presenti anche il Sindaco di Burgos Leonardo Tilocca e il suo vice Salvatore Sechi.