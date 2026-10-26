Drammatico incidente mortale nel pomeriggio lungo la Statale 196 dir a Samassi: un uomo di 35 anni ha perso la vita.

Il giovane era alla guida di un trattore che per cause non accertate sarebbe stato urtato violentemente da un'auto. A causa dell'impatto il conducente del mezzo agricolo è stato sbalzato finendo insieme allo stesso mezzo in una cunetta a bordo strada: il trattore lo ha travolto e schiacciato. Il conducente dell'auto si è subito fermato per soccorrerlo.

Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e un'ambulanza del 118, ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare. Ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Il traffico nella zona ha subìto rallentamenti.