Diciassette patenti ritirate, venti veicoli sequestrati, automobilisti ubriachi e auto prive di assicurazione. È il bilancio dei controlli preventivi effettuati nel fine settimana dalla Polizia stradale di Sassari nel nord Sardegna.

Gli agenti, insieme con i colleghi dei distaccamenti di Olbia e Tempio Pausania, hanno presidiato le principali arterie stradali con un'operazione che ha dato risultati significativi: ritiro immediato di 17 patenti di guida, sequestro di 15 veicoli e fermo amministrativo di altri cinque mezzi.

Quattro automobilisti sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica durante le verifiche sulle condizioni psicofisiche dei conducenti. In due casi i tassi alcolemici registrati hanno raggiunto 1,95 g/l e 2,00 g/l, valori di ben quattro volte superiori al limite di legge. Altre quattro persone sono state segnalate alla prefettura per uso personale di droga, con conseguente ritiro della patente e il sequestro di quantitativi di hashish, marijuana e cocaina.

Gli agenti hanno anche contestato 31 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza e sanzionato 10 conducenti sorpresi al telefono durante la guida. Sono state inoltre accertate nove violazioni per eccesso di velocità e cinque per guida senza patente. Fra queste il caso di un uomo che il giorno successivo si è presentato al posto di polizia con una patente straniera, palesemente contraffatta, che è stata sequestrata.

Infine, sono state riscontrate 12 violazioni per mancanza di copertura assicurativa Rca, con il conseguente fermo amministrativo delle vetture.