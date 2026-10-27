Un bambino di cinque anni appena tornato da scuola e un uomo che avrebbe cercato di allontanarlo da casa. È quanto accaduto a Marano, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato un 45enne in relazione all’episodio.

Secondo la denuncia presentata dalla madre, il piccolo era appena stato accompagnato a casa dal pulmino scolastico quando l’uomo lo avrebbe afferrato per un braccio, invitandolo a seguirlo con queste parole: «Vieni con me, ti vuole un signore».

La donna si trovava affacciata, in attesa del rientro del figlio, e avrebbe assistito direttamente alla scena. Il suo intervento avrebbe convinto il 45enne a desistere dal tentativo, spingendolo ad allontanarsi e a fuggire.

La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti e denunciato l’uomo.