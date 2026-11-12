Stretta sull'utilizzo improprio dei cosiddetti farmaci "dimagranti": anche la Asl 3 di Nuoro ha avviato un piano straordinario di verifiche in attuazione delle indicazioni ricevute dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione sulle prescrizioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale dei farmaci Mounjaro, Ozempic e Rybelsus, al fine di promuovere un utilizzo appropriato, sicuro ed efficiente delle terapie farmacologiche.

"Questi farmaci possono essere prescritti gratuitamente ai pazienti con diagnosi accertata di diabete mellito di tipo 2, previa valutazione clinica del medico prescrittore e secondo le modalità riportate nella Nota AIFA 100. Il loro utilizzo prevede inoltre che il paziente sia inserito in un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale con gestione integrata tra servizio di Diabetologia e Medicina Generale" si legge in una nota diffusa dalla Asl 3.

Le verifiche saranno finalizzate ad accertare la conformità delle prescrizioni erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale alla normativa vigente, tutelando l’appropriatezza prescrittiva e l’equità di accesso alle cure. "Questi farmaci, infatti, sono sempre più spesso soggetti a fenomeni di uso improprio e di abuso, che possono comportare rischi per la salute del paziente e determinare un impiego inappropriato dei fondi del Servizio Sanitario Nazionale, sottraendo risorse preziose per l’accesso ad altre terapie innovative e ad alto costo" precisano dall'Asl di Nuoro.

La ASL di Nuoro ritiene "fondamentale attuare un programma di monitoraggio di questi medicinali, al fine di garantire l’appropriatezza prescrittiva, la tutela della salute dei pazienti e, al contempo, la sostenibilità del sistema sanitario, nell’interesse dell’intera collettività".