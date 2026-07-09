Sarà attiva da domani, 10 luglio, la procedura sul portale AGEA/SIAN per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle aziende agricole che hanno subìto danni alle strutture aziendali in seguito all'ondata di maltempo causata dal ciclone Harry, che ha colpito la Sardegna tra il 18 gennaio e tutto il mese di febbraio 2026.

"Con l'attivazione della procedura sul portale AGEA le aziende interessate potranno presentare la manifestazione di interesse per i danni alle strutture aziendali", afferma l'assessore dell'Agricoltura Francesco Agus. "Parallelamente stiamo lavorando, come già condiviso con le associazioni di categoria, per attivare anche gli interventi a favore delle produzioni danneggiate che avverranno, a seguito della deliberazione della Giunta regionale concordata con il ministero dell’Agricoltura, in regime de minimis".

Potranno presentare domanda le imprese agricole attive nella produzione primaria, iscritte alla Camera di Commercio e titolari di fascicolo aziendale, che abbiano riportato danni alle strutture situate nei territori individuati dalla delibera della Giunta regionale del 24 aprile 2026 e dal successivo decreto ministeriale del 27 maggio 2026.

La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa esclusivamente attraverso il portale AGEA/SIAN, rivolgendosi al Centro di Assistenza Agricola presso cui è stato costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 25 luglio. Le richieste consentiranno di avviare le verifiche istruttorie e la successiva raccolta della documentazione necessaria per accedere agli interventi previsti.