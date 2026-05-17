La vittoria per 2-1 contro il Torino permette al Cagliari di trovare i tre punti necessari per blindare matematicamente la serie A e trovare la salvezza tanto aspettata.

Non sono comunque mancati i brividi nel match contro i granata visto che lo spagnolo Obrador aveva portato in vantaggio i piemontesi al 38', gol che però ha avuto l'effetto della sveglia per i rossoblù che a quel punto hanno reagito subito, prima con Esposito e poi con Mina prima della fine del primo tempo.

Nella ripresa, tolta l'occasione di Adams arrivata su errore di Zappa, e ben parata da Caprile, il Cagliari ha poi controllato la partita, cercando solo di portare a casa il risultato necessario per ottenere la salvezza.

Insomma, dopo 37 giornate l'ufficialità è arrivata, non è stato un campionato sempre lineare quello dei ragazzi di Pisacane, che però alla fine sono riusciti a portare la nave in porto. Ci sarà poi tempo per fare bilanci, anche dopo l'ultima giornata che vedrà i rossoblù impegnati nel match di San Siro contro il Milan.