Intervento dei Vigili del fuoco verso le 16 nella zona di Coloru, nel territorio di Ploaghe, per un incendio di vegetazione sviluppatosi dopo il rogo di un’autovettura sulla SS 597.

Sul posto sono impegnate le squadre della sede centrale di Sassari, affiancate da un’autobotte arrivata da Alghero e dalla squadra di Ozieri, intervenuta come rinforzo. Alle operazioni di spegnimento partecipano anche due elicotteri dell’antincendio regionale, il Corpo Forestale, i volontari della Protezione Civile e i Carabinieri.