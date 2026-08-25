Un turista francese di 57 anni, disperso dalla notte scorsa nella zona di La Caletta, a Siniscola, è stato ritrovato questa mattina ferito e soccorso dalla polizia di Stato insieme ai barracelli.

La moglie aveva dato l'allarme intorno alle 23, segnalando la scomparsa del marito. Le ricerche sono partite immediatamente e hanno coinvolto, oltre agli agenti e ai barracelli di Siniscola, anche il Corpo forestale, alcuni volontari e i dipendenti della struttura ricettiva dove la coppia francese soggiorna.

Il 57enne è stato individuato in mattinata all'interno di un canalone, ai piedi di una scarpata dalla quale era precipitato. L'uomo era riverso a terra, in stato confusionale e impossibilitato a muoversi a causa delle ferite e delle diverse fratture riportate nella caduta.

Dopo essere stato raggiunto e soccorso, il turista è stato affidato al 118 e trasportato in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove si trova tuttora ricoverato.