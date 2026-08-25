Il Corpo Forestale è impegnato nelle operazioni di spegnimento di due incendi divampati in agro di Bari Sardo e Codrongianos.

A Bari Sardo, in località Bingia e Cannas, è operativo un elicottero leggero decollato dalla base di San Cosimo. A coordinare le attività di spegnimento sul posto è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Tortolì.

Un secondo intervento è in corso nelle campagne di Codrongianos, sempre in località Bingia e Cannas. In questo caso il Corpo Forestale sta operando con il supporto di due elicotteri leggeri, provenienti dalle basi operative di Anela e Bosa. Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. della Stazione forestale di Ploaghe.

Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sull’estensione dei roghi o sugli eventuali danni.