Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 11:50, all’interno di un capannone industriale a Santa Giusta. Le fiamme, per cause ancora da accertare, hanno interessato un mezzo d’opera presente nella struttura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Oristano con una squadra, un’ABP (Auto Botte Pompa) e un funzionario dalla sede centrale. L’intervento ha consentito di contenere il rogo e impedire che si estendesse ad altre aree interne del capannone, che ha riportato soltanto lievi danni.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili hanno proseguito con il raffreddamento e la messa in sicurezza della zona interessata dall’incendio. Non risultano persone ferite.

L’intervento si è concluso alle 14.30. Restano in corso gli accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme.