Intervento di soccorso nel pomeriggio del 25 agosto sui monti di Capoterra, dove due turisti francesi si erano dispersi. Alle 14:45 la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Cagliari ha ricevuto l'allarme e attivato le ricerche.

Sul posto è intervenuta la squadra della base estiva di Pula. Nel frattempo è stato allertato anche il reparto volo di Alghero, che ha fatto decollare un elicottero per partecipare alle operazioni.

Una volta raggiunta l'area indicata, l'equipaggio dell'elicottero è riuscito a geolocalizzare e individuare i due turisti, procedendo quindi al loro recupero. L'intervento ha permesso di riportare in sicurezza i due escursionisti.

Alle attività di ricerca hanno collaborato anche alcuni volontari e le forze dell'ordine.