Un turista francese di 25 anni ha rischiato di annegare oggi nelle acque del Poetto di Quartu, davanti al lido dei vigili del fuoco. Il giovane si trovava in difficoltà a causa delle condizioni del mare ed è stato soccorso in un primo momento da un istruttore dello Yacht Club, intervenuto per aiutarlo.

Successivamente sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno completato le operazioni di soccorso e accompagnato il 25enne fino alla spiaggia. Ad attenderlo c'era un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto, per gli accertamenti e la gestione dell'intervento, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Quartu e la Guardia Costiera.