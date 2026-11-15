Nonostante la pioggia, 34 volontari si sono mobilitati a Coscia di Donna, nel territorio di Stintino, per ripulire la costa dai rifiuti. Il bilancio dell'iniziativa, organizzata nella giornata del 14 novembre, è di 250 chili di plastica e materiali recuperati lungo il litorale.

L'intervento è stato promosso nell'ambito delle attività di sensibilizzazione ambientale sostenute dal Comune di Stintino, in collaborazione con l'associazione Absentia e un gruppo di nomadi digitali. Si tratta di giovani lavoratori da remoto che ogni anno trascorrono un mese nel paese, partecipando anche alla vita della comunità e alle iniziative civiche locali.

Alla raccolta hanno preso parte anche rappresentanti arrivati da La Maddalena, Santa Teresa, Sassari e Porto Torres, oltre a esponenti del Club Alpino Italiano (CAI).

Presente la sindaca Rita Limbania Vallebella, che ha voluto ringraziare i partecipanti sottolineando il valore del loro impegno: "Siete degli eroi, perché il lavoro che fate non è solo per il singolo territorio ma per il pianeta intero. Grazie per la dignità che state ricercando e restituendo alla nostra terra."

L'iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall'amministrazione comunale per la tutela del patrimonio naturalistico e la diffusione di una maggiore attenzione all'ambiente.