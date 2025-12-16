Le recenti piogge hanno portato a un graduale aumento dei livelli delle riserve d'acqua nei laghi del nord-ovest della Sardegna (Temo, Cuga e Bidighinzu). Nonostante persista lo stato di emergenza, si osserva un lieve miglioramento della situazione.

"Visto il trend positivo dell'accumulo delle scorte nei tre laghi - annuncia Abbanoa - il Comitato istituzione regionale e l'Agenzia del Distretto idrografico della Sardegna "Adis" hanno dato il via libera a sospendere le restrizioni sotto le festività natalizie da lunedì 22 dicembre a venerdì 2 gennaio in tutti i Comuni dove l'erogazione viene garantita a giorni alterni. Sono interessati i Comuni di Thiesi, Ittiri, Tissi, Ossi, Sorso, Sennori, Usini e Uri serviti dall'acquedotto Bidighinzu, Bonorva e Bosa serviti dall'acquedotto Temo".

Anche le restrizioni notturne ad Alghero, approvvigionata dall'invaso del Cuga, verranno temporaneamente interrotte. Questa decisione cautelativa include un piano di monitoraggio in corso per valutare la possibilità di prolungare la sospensione nei prossimi giorni.