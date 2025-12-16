Terribile scontro frontale tra due camion sulla SS131 D.C.N. dopo le gallerie di Prato Sardo, le cui cause sono in fase di accertamento.



Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Nuoro che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere uno dei due conducenti coinvolti, il quale ha riportato gravi ferite, ed è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori controlli. Il secondo conducente è rimasto invece illeso.



Al momento, la strada rimane chiusa al traffico, con personale del 118 e forze dell'ordine presenti sul luogo per gestire la situazione e condurre gli accertamenti necessari.