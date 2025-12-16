Gli assessori sardi degli Enti locali, Francesco Spanedda, e dell'Industria, Emanuele Cani, intervengono sulla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni della normativa regionale in materia di aree idonee, "La transizione energetica - hanno detto - non è un processo neutro né automatico che bisogna necessariamente governare. Questo significa assumersi una responsabilità politica chiara, fondata su pianificazione, regole certe e coinvolgimento delle comunità locali".

 "La Sardegna non può essere considerata uno spazio vuoto da occupare - sottolineano i due esponenti della Giunta Todde - ma un territorio complesso, ricco di valori ambientali, culturali e identitari che devono essere tutelati anche mentre si accelera la transizione energetica". In questo quadro si inserisce il lavoro svolto dalla Regione Sardegna con la legge regionale 20/2024, successivamente integrata, che ha rappresentato un "argine concreto alla trasformazione indiscriminata del paesaggio sardo in paesaggio industriale".

"A legislazione vigente - evidenziano - il paesaggio sardo è stato preservato. La Regione ha esercitato fino in fondo il proprio ruolo di governo".    

La sentenza della Corte costituzionale è stata accolta dalla Regione come un punto di riferimento fondamentale per chiarire una fase caratterizzata da una normativa statale incoerente, che ha complicato l'esercizio delle competenze regionali.

I punti salienti della sentenza includono la mancanza di competenza riguardo agli impianti offshore, con una voce residua nella regolamentazione dell'attacco a terra; l'assenza di un divieto generale sulle aree non idonee, sostituito da un'istruttoria più rigorosa; la questione dei progetti già approvati, che possono essere bloccati solo dopo valutazioni tecniche e scientifiche fondate, confermando la priorità della non idoneità sull'idoneità.

Spanedda e Cani mettono in evidenza anche il cambiamento in corso nel contesto normativo nazionale, orientato verso una valutazione dettagliata degli interventi individuali anziché una pianificazione basata su aree.

Politica

Aree idonee per le rinnovabili, la Consulta boccia la legge della Regione Sardegna

Aree idonee per le rinnovabili, la Consulta boccia la legge della Regione Sardegna
Aree idonee per le rinnovabili, la Consulta boccia la legge della Regione Sardegna