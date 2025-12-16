Una terribile tragedia si è consumata durante la mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, a Savona, dove una ragazza di 22 anni, Valentina Squillace, è morta a seguito di un grave incidente. La giovane sarebbe stata travolta da un tir mentre attraversava la strada in una delle arterie principali della città, che collega il casello autostradale al porto ed è costantemente percorsa da mezzi pesanti.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Il Fatto Quotidiano, la 22enne stava attraversando l’incrocio quando il mezzo pesante l’avrebbe investita, trascinandola sotto le ruote per alcuni metri. Non è ancora chiaro se la ragazza si trovasse sulle strisce pedonali al momento dell’impatto. Alcuni testimoni riferiscono che Valentina avrebbe iniziato ad attraversare con il semaforo verde.

Come riporta il quotidiano, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella secondo cui anche il tir sarebbe passato con il verde, rimanendo però bloccato dalla coda all’interno dell’incrocio. L’autista avrebbe poi proseguito la marcia senza accorgersi della presenza della giovane.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati l’automedica, un’ambulanza e i vigili del fuoco, ma per la 22enne non c’è stato purtroppo nulla da fare. I rilievi e le indagini sono stati affidati alla polizia locale, che dovrà chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.