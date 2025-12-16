Due calciatori del Cagliari, gli attaccanti Sebastiano Esposito e Zito Luvumbo, sono stati vittime di un furto nelle loro abitazioni. I ladri si sono concentrati principalmente su effetti personali, soprattutto vestiti. Non è chiaro quando esattamente il furto è avvenuto, ma si sa che i due giocatori erano fuori casa sabato per una partita contro l'Atalanta a Bergamo. Successivamente, Luvumbo è partito per rappresentare l'Angola nella Coppa d'Africa.



Secondo l'ANSA, i malviventi sono entrati nelle abitazioni dei calciatori, situata in un edificio bifamiliare nel centro, forzando le porte-finestre al pian terreno, hanno messo a soqquadro tutto alla ricerca di oggetti di valore, portando via indumenti e altri effetti personali.

Il furto è stato scoperto da Sebastiano Esposito, il quale ha subito contattato immediatamente la Polizia, che è intervenuta sul posto per indagare, con la squadra volante per un primo controllo e gli esperti della Scientifica per i rilievi tecnici.

Si prevede che verranno esaminati i filmati delle telecamere della zona per identificare i ladri. Al momento, non è stata stimata con precisione la quantità del bottino rubato.