Nonostante fosse già sottoposto a una misura cautelare con braccialetto elettronico, avrebbe continuato a perseguitare l’ex compagna e il suo nuovo partner. Per questo motivo un uomo è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Sassari.

Le indagini avevano documentato una serie di comportamenti molesti e persecutori nei confronti della donna, tra cui messaggi insistenti e minacciosi inviati anche tramite social network. Per tali condotte, l’uomo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e controllato con un dispositivo elettronico per monitorarne gli spostamenti.

Nonostante le restrizioni, avrebbe continuato con le condotte vessatorie, arrivando perfino a manomettere il braccialetto elettronico. I Carabinieri hanno segnalato immediatamente le violazioni alla Procura di Sassari, che ha disposto l’aggravamento della misura cautelare e il trasferimento in carcere.

L’uomo è stato quindi condotto nella casa circondariale di Bancali, a Sassari, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza, la colpevolezza potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza di denunciare e chiedere aiuto per proteggere le vittime di violenza e stalking.