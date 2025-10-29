Momenti di paura nel centro storico di Sassari, dove nella serata di domenica i Carabinieri della Sezione Radiomobile, con il supporto dei colleghi della Sezione Operativa, hanno arrestato in flagranza di reato un giovane accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna incinta.

L’intervento è scattato dopo la richiesta di aiuto di una donna al quarto mese di gravidanza, che aveva contattato un’amica per chiedere soccorso. L’uomo, dopo averla aggredita, le avrebbe impedito di uscire da una stanza in cui si era rifugiata, ma la vittima è riuscita a dare l’allarme.

I militari, giunti tempestivamente, hanno bloccato l’aggressore e liberato la donna, che appariva provata dalle violenze subite. È stata accompagnata all’ospedale Santissima Annunziata per le cure e poi trasferita in una località protetta, dove riceverà sostegno psicologico e assistenza.

L’uomo, su disposizione della Procura di Sassari, è stato condotto nel carcere di Bancali in attesa dell’udienza di convalida.

Nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza, la sua colpevolezza potrà essere accertata solo con una sentenza definitiva. L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza di chiedere aiuto e denunciare: l’Arma dei Carabinieri resta in prima linea nella tutela delle donne vittime di violenza.