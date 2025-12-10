Il teatro civico "Oriana Fallaci" di Ozieri ha ospitato sabato 6 dicembre la XVI Edizione del Premio Biennale Città di Ozieri dedicato ai Cori Sardi, un prestigioso concorso musicale che celebra la coralità regionale in una serata all'insegna della tradizione musicale.

I cori partecipanti sono stati sottoposti a un'audizione privata nel pomeriggio da una giuria di alto livello, che ha valutato non solo le esibizioni musicali ma anche il processo di ricerca stilistica e letteraria che ha portato alla creazione delle stesse.



Durante la serata conclusiva, aperta al pubblico alle 19:00, autori e maestri di grande fama si sono alternati nella presentazione dei brani, culminando con esibizioni speciali degli Istentales e della cantante californiana Sherrita Duran.



Il Primo Premio assoluto per la sezione tradizionale è stato assegnato ex aequo al Coro "Gusana" di Gavoi, diretto dal maestro Claudio Deledda, e al Coro "Santu Nigola" di Ortueri, diretto dal maestro Federico Di Chiara. Il Coro "Urisè" di Orosei, sotto la guida della maestra Daniela Contu, si è aggiudicato il Primo Premio nella sezione "evolutiva".



Il Coro "Gusana" ha vinto con la canzone "S'istella est rodeande a un isteddu", frutto di una ricerca artistica di alto livello che si rifà al testo del poeta Cantoni Buttu del 1700. Il Coro "Santu Nigola" ha trionfato con il brano "Binos fortes", una composizione ironica sui produttori di vino locali scritta in dialetto ortuerese da Ignazio Onali e musicata da Federico Di Chiara.



Il Coro femminile Urisè di Orosei ha conquistato il Primo Premio nella sezione "evolutiva" con il brano "Un annu 'e coro", testo di Franceschino Satta e musica del maestro Gianpriamo Incollu, che esprime un augurio affettuoso per il primo anno di vita di una bambina. Menzioni speciali sono state assegnate al Coro "Canarjos" di Nuoro, diretto da Paola Puggioni, e al Coro "Cortes" di Siurgus Donigala, guidato da Felice Cassinelli. La prossima edizione del Premio è prevista per il 2027.