Dopo aver setacciato il centro storico di Oristano e dintorni, la Polizia di Stato, ha individuato e denunciato un uomo residente in un paese della provincia, accusato di aver molestato sessualmente una ragazza minorenne. Nei confronti dell'indagato è stata inoltre emessa la misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Oristano.

I FATTI

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti sono intervenuti in via Tirso in risposta a una chiamata di emergenza 112 NUE da parte di una ragazza di sedici anni che ha riferito di essere stata molestata sessualmente da un uomo di oltre cinquant'anni, mentre si dirigeva al lavoro.

Dopo una descrizione sommaria fornita dalla vittima, gli agenti sono riusciti a individuare l'uomo nei pressi del centro storico e a portarlo in Questura per accertamenti sull'identità. Risultando essere un soggetto pluripregiudicato, con precedenti anche per reati contro il patrimonio e per fatti simili ai danni di minori, la Divisione di Polizia Anticrimine ha avviato le procedure per adottare una misura di prevenzione nei suoi confronti.

Considerando i precedenti penali dell'uomo e la mancanza di ragioni valide per la sua permanenza nel capoluogo, il Questore di Oristano ha deciso di emettere il Foglio di via obbligatorio, obbligandolo a lasciare il comune e vietandogli il ritorno per i prossimi tre anni. Inoltre, il soggetto dovrà presentarsi davanti all'Autorità Giudiziaria per rispondere dell'accusa di molestie sessuali.