Avrebbe trascurato l'obbligo di adottare le misure di primo soccorso e assistenza medica d'emergenza, non stabilendo i necessari contatti con servizi esterni per il trasporto dei lavoratori feriti e ignorando le caratteristiche dell'attività e le dimensioni dell'unità produttiva: un imprenditore 54enne residente a Villasimius e amministratore unico di due società attive nella produzione e installazione di infissi in PVC, alluminio e lavorazioni in ferro con sede a Uta, è stato denunciato a Uta dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Cagliari.

A seguito di un'ispezione condotta dai militari, il 54enne è stato oggetto, oltre che di denuncia, di sanzioni per quasi 3000 euro, durante un intervento che si inserisce nel costante impegno dei Carabinieri nel contrastare le irregolarità nel mondo del lavoro e nel proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, principi fondamentali che devono essere rispettati in ogni contesto produttivo.