Per un giorno, la Torres Calcio ha portato il campo da gioco nei corridoi del reparto di Pediatria dell’Aou di Sassari, regalando sorrisi e momenti di gioia ai bambini ricoverati.

I giocatori, insieme a dirigenti del club, hanno visitato i piccoli pazienti portando doni e tranquillità. In particolare, il portiere Andrea Zaccagni si è trasformato in un Babbo Natale speciale, regalando sorprese e felicità nelle stanze dell'ospedale.

L'iniziativa è stata supportata dal commissario straordinario dell’Aou di Sassari, dal direttore della Clinica pediatrica e dai rappresentanti della società, evidenziando l'impegno duraturo della Torres Calcio nel sostenere la comunità locale e le sue realtà più vulnerabili.

"Desidero ringraziare la Torres Calcio, i suoi giocatori e i dirigenti per questo gesto di straordinaria sensibilità - ha dichiarato il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari - La presenza di una squadra così rappresentativa per la nostra comunità porta nei reparti un messaggio potente: quello della vicinanza, della solidarietà e della speranza. Iniziative come questa hanno un valore che va oltre il dono materiale e contribuiscono in modo concreto al benessere emotivo dei nostri piccoli pazienti e delle loro famiglie".

Un momento di grande valore umano, accolto con entusiasmo dai bambini, dalle famiglie e dal personale sanitario, che ogni giorno si prende cura dei più piccoli con professionalità e dedizione.

"È un piacere, da parte della società, portare un sorriso insieme ai giocatori: è un gesto che rafforza il nostro senso di appartenenza - ha dichiarato Alessandro Gadau, dirigente della Torres Calcio - Ogni volta che veniamo qui, siamo noi a ringraziare il personale sanitario per quello che fa ogni giorno. Portiamo dei piccoli regali, ma soprattutto supporto, vicinanza e sorrisi a tutti i piccoli pazienti".

"Accogliamo anche quest’anno la visita dei giocatori della Torres che come sempre non fanno mancare la loro presenza e il loro sostegno al reparto di Pediatria, ha dichiarato il dottor Gianfranco Meloni.