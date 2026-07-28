Nuovo ecografo nel reparto di Riabilitazione dell’Ospedale Marino di Alghero. A darne notizia sono il presidente della Commissione consiliare Sanità, Christian Mulas, e i consiglieri comunali Gianni Martinelli e Alberto Bamonti, che esprimono "plauso e un sentito ringraziamento" alla Direzione generale della Asl per aver accolto alcune richieste avanzate nei mesi scorsi per il potenziamento dei servizi sanitari del territorio.

L’apparecchiatura rappresenta un importante passo avanti per il reparto di Riabilitazione, poiché consentirà di migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai pazienti. L’ecografo permette infatti di valutare in tempo reale la struttura e la composizione del muscolo, analizzandone lo stato e il potenziale di recupero, oltre a individuare infiammazioni tendinee, lesioni muscolari, strappi, versamenti ematici e altre problematiche che richiedono trattamenti specifici.

Lo strumento rivestirà un ruolo fondamentale anche nelle infiltrazioni ecoguidate con tossina botulinica, terapia utilizzata per ridurre contratture, spasmi e tensioni muscolari attraverso il blocco temporaneo della comunicazione tra nervo e muscolo. Sarà inoltre impiegato nel trattamento di articolazioni come ginocchio, anca e spalla, garantendo procedure più precise e sicure.

Tra le sue funzioni, anche il monitoraggio della risposta muscolare durante gli esercizi terapeutici, consentendo agli specialisti di seguire con maggiore accuratezza l’evoluzione del percorso riabilitativo e della guarigione dei tessuti.

Mulas ricorda inoltre che, tra le richieste presentate alla Direzione generale della Asl, sono già state accolte quelle relative al potenziamento del Pronto soccorso e all’installazione dei climatizzatori, interventi che hanno migliorato sia le condizioni di lavoro del personale sanitario sia l’accoglienza dei pazienti.

Nelle prossime settimane è inoltre atteso l’arrivo di nuove barelle e lettini per il trasporto dei pazienti tra i vari reparti, dotazioni considerate essenziali per rendere ancora più efficiente l’attività ospedaliera.

"Questi risultati dimostrano che il dialogo istituzionale, quando è costante e costruttivo, produce benefici concreti per la sanità e per i cittadini - dichiarano il presidente della Commissione Sanità Christian Mulas e i consiglieri comunali Gianni Martinelli e Alberto Bamonti -. Ringraziamo la Direzione Generale della ASL per l’attenzione dimostrata verso le esigenze del territorio e continueremo a lavorare affinché l’Ospedale Marino e tutti i servizi sanitari possano disporre delle risorse e delle attrezzature necessarie a garantire cure sempre più efficaci e moderne. La salute dei cittadini resta una priorità assoluta e il nostro impegno proseguirà con determinazione".