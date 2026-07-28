Il caldo torrido fa nuovamente capolino nelle città italiane: mentre oggi, martedì 28 luglio 2026, Campobasso è l'unica città contrassegnata dal bollino rosso del ministero della Salute per la nuova ondata di calore, e ci sono solo tre città a livello arancione, domani la situazione cambierà con Campobasso ancora in rosso ma ben 10 città con il bollino arancione.

Giovedì 30 luglio, il numero di città con bollino arancione salirà a 16, mentre tre città rimarranno in rosso: Campobasso, Perugia e Rieti. Il bollino arancione indica un rischio 2 in termini di condizioni meteorologiche, con temperature elevate e sole intenso che possono causare problemi di salute soprattutto nei gruppi più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche o disabilità.

Il ministero della Salute raccomanda di proteggersi rimanendo al chiuso dalle 11:00 alle 18:00, idratandosi adeguatamente e cercando ambienti freschi, evitando attività fisica intensa all'aperto durante le ore più calde.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, martedì 28 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: mossi, localmente molto mossi lungo le coste occidentali. Progressiva attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Previsioni per la giornata di domani, mercoledì 29 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa occidentale.

Previsioni per giovedì 30 luglio

Cielo generalmente sereno salvo locali addensamenti pomeridiani nelle zone interne.

Temperature: in aumento in entrambi i valori.

Venti: a regime di brezza, calma nelle ore notturne.

Mari: poco mossi, localmente mossi sulla costa occidentale.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di venerdì e sabato saranno caratterizzate da cielo sereno salvo locali addensamenti pomeridiani. Le temperature tenderanno un lieve aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. I venti soffieranno a regime di brezza. I mari saranno generalmente poco mossi.