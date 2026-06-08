Momenti di forte tensione nella notte a San Teodoro, dove l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola ha portato all'arresto di un uomo accusato di essersi introdotto in una proprietà privata armato di coltello e di aver minacciato le persone presenti.

L'allarme è scattato intorno all'una, quando al 112 sono arrivate diverse segnalazioni relative a un individuo in evidente stato di alterazione in via Tempio. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe entrato nel cortile di un'abitazione impugnando un coltello da cucina e rivolgendosi ai presenti con frasi minacciose. Tra quelle riferite ai militari: "Se non chiamate i Carabinieri accoltello qualcuno" e "Chiamate i Carabinieri, mi devo fare arrestare".

I quattro lavoratori stagionali che alloggiavano nell'immobile hanno raccontato che il soggetto, a loro sconosciuto, avrebbe minacciato i presenti con l'arma e colpito con un calcio alla schiena uno di loro.

Le pattuglie intervenute hanno rintracciato l'uomo poco dopo in via Sardegna. Alla vista dei Carabinieri avrebbe alzato le mani lasciando cadere a terra un coltello da cucina lungo 22,5 centimetri e un sacchetto contenente circa 25 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare anche un bilancino di precisione e altra sostanza stupefacente.

L'uomo è stato arrestato con le accuse di violazione di domicilio, minaccia aggravata, percosse, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e detenzione di droga ai fini di spaccio. Dopo la convalida dell'arresto è stato posto ai domiciliari nel Cagliaritano e raggiunto da un foglio di via con divieto di ritorno a San Teodoro per due anni.

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e le responsabilità dell'indagato dovranno essere accertate nel corso del processo.