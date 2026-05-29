Nuovi interventi programmati da Abbanoa sulla rete idrica di Sassari. Lunedì 1 giugno il gestore attiverà il terzo e il quarto tratto della nuova condotta in viale Caprera, in corrispondenza degli incroci con via Vittorio Veneto e via Piave.

Durante le operazioni, previste dalle 8 alle 18, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua in diversi quartieri cittadini. I disagi interesseranno Luna e Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa, dove potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio.

Parallelamente, i tecnici installeranno nuove apparecchiature nella rete idrica di via Principessa Iolanda. In questo caso i possibili disservizi sono previsti tra le 8 e le 20 e riguarderanno le utenze delle vie Principessa Iolanda, Fancello, Buccari e vicolo San Francesco.

Abbanoa fa sapere che il servizio tornerà regolare al termine degli interventi, conclusione che potrebbe avvenire anche prima dell’orario previsto. Alla ripresa dell’erogazione, l’acqua potrebbe presentarsi temporaneamente torbida.