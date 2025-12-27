Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, quello avvenuto nella mattinata dell’11 dicembre scorso all’aeroporto di Alghero-Fertilia, nella sala partenze dell’aerostazione.

Nei giorni scorsi, l’Ufficio di Polizia di Frontiera di Alghero ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari l’informativa conclusiva relativa alle indagini svolte a seguito del grave episodio, durante il quale due persone, in concorso, hanno diffuso - come riferito dalla Polizia - una sostanza aeriforme spray in grado di causare irritazione agli occhi e alle vie respiratorie.

Sebbene non sia stato possibile recuperare il prodotto utilizzato, la Polizia ritiene possa trattarsi di un dispositivo spray irritante di ridotte dimensioni, della tipologia attualmente in libera vendita come dissuasore o strumento di difesa personale.

Dall’esito dell’attività investigativa sarebbero emersi elementi di responsabilità nei confronti dei due indagati, entrambi residenti nella provincia di Sassari, denunciati per procurato allarme e interruzione di un servizio pubblico, con l’aggravante del concorso.

L’utilizzo dello spray ha provocato l’immediata sospensione dei controlli di sicurezza, causando un rallentamento delle procedure di imbarco, con la conseguente tardata partenza del volo diretto a Roma Fiumicino, partito in ritardo rispetto all’orario programmato, subendo una posticipazione delle operazioni di imbarco e partenza.