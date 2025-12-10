"L’aeroporto di Alghero conferma lo straordinario trend di crescita del 2025 e, già a fine novembre, con 1.678.087 passeggeri ha superato ufficialmente il precedente record annuale, pari a 1.677.967 passeggeri transitati. Il risultato rappresenta il miglior dato di sempre per l’aeroporto e testimonia una crescita costante, soprattutto nei mesi di spalla, ovvero i periodi aprile/giugno e settembre/ottobre".

Lo fa sapere con entusiasmo la Sogeaal, la società di gestione dell'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero Fertilia.

Nei primi undici mesi dell’anno il traffico è aumentato del +9,8% rispetto allo stesso periodo del 2024, un incremento che supera nettamente la media nazionale degli aeroporti italiani, attestatasi al +4,7%.

Anche nel corso del mese di novembre, nonostante un numero di frequenze invernali inferiori al precedente esercizio su talune destinazioni, l’incremento del traffico passeggeri si è attestato nell’intorno del +10% rispetto ai dati del 2024. Questo trend positivo sta proseguendo anche nel mese di dicembre e, già nel corso di questo fine settimana, è stata superata la soglia di 1,7 milioni di passeggeri.

"Le performance dell’aeroporto di Alghero - spiegano- riflettono la crescente fiducia dei viaggiatori e l’efficacia delle politiche di sviluppo intraprese dal management nei confronti dei vettori e consolidano il ruolo strategico dello scalo all’interno del sistema di mobilità del territorio del Nord Sardegna".

Fabio Gallo, General Manager Sogeaal SpA

“Il superamento del record storico già nel mese di novembre u.s. rappresenta un traguardo che ci rende estremamente orgogliosi. È il risultato concreto del lavoro svolto negli ultimi anni per accrescere l’attrattività dello scalo e del territorio, migliorare la qualità dei servizi, potenziare le infrastrutture e offrire ai passeggeri un’esperienza sempre più moderna e confortevole. In attesa di conoscere i risvolti del nuovo bando di continuità territoriale intrapreso da Regione Sardegna, che dovrebbe essere operativa dalla stagione Summer 2026, i risultati attuali e le interlocuzioni con partner storici (Ryanair, Volotea, Wizzair) e nuovi (Transavia) lasciano presagire per il prossimo anno una crescita altrettanto importante, che dovrebbe portare l’aeroporto in prossimità del traguardo di 1,9 milioni di passeggeri.”