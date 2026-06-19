Nuova infrastruttura idrica per il comprensorio agricolo della Nurra, nel nord ovest della Sardegna. Il Consorzio di bonifica della Nurra ha inaugurato la nuova condotta che collega l’invaso del Bidighinzu alla Valle dei Giunchi, con l’obiettivo di garantire maggiore disponibilità d’acqua alle aziende agricole del territorio durante la stagione estiva.

L’intervento, finanziato con oltre 17 milioni di euro, di cui 15 provenienti dal Pnrr e 2,2 milioni da risorse regionali, ha permesso di sostituire una rete ormai datata che disperdeva circa il 60% dell’acqua trasportata. Grazie al nuovo sistema sarà possibile ridurre sensibilmente le perdite e recuperare una parte importante della risorsa idrica finora dispersa, assicurando un approvvigionamento più stabile agli agricoltori.

Nel comprensorio della Valle dei Giunchi sono attualmente coltivati circa 170 ettari. La nuova rete irrigua, però, apre prospettive di crescita per il settore agricolo locale e potrebbe consentire l’ampliamento delle superfici produttive, in un’area particolarmente vocata alla coltivazione del “Carciofo spinoso di Sardegna dop”.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il presidente di Anbi Sardegna Gavino Zirattu, i vertici nazionali e regionali dell’Anbi, gli assessori regionali Antonio Piu e Francesco Agus, i sindaci del territorio, il sindaco della Città Metropolitana e le organizzazioni agricole.