Un giovane di nazionalità algerina è rimasto ferito nel pomeriggio dopo essere stato aggredito da un gruppo di persone in piazza Sant’Antonio, nella parte bassa del centro storico di Sassari.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe infastidito alcuni passanti e lanciato una bottiglia contro la vetrina di un bar. Da lì sarebbe nata la reazione di un gruppo di giovani che lo avrebbe accerchiato e colpito prima di allontanarsi rapidamente dalla zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti della questura e la polizia locale per ricostruire quanto accaduto e raccogliere le testimonianze dei presenti.

Il giovane ferito è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ambulanza all’ospedale Santissima Annunziata per le cure necessarie.

Alcuni testimoni hanno riferito che il ragazzo stazionava da diversi giorni nella piazza e che avrebbe più volte disturbato i passanti, prendendo di mira in particolare alcune ragazze.